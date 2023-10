V Gorjah na Gorenjskem nov pokol drobnice. Volk je tokrat udaril le 150 metrov od šole. Domačini so razumljivo prestrašeni in se sprašujejo, kaj sploh še lahko storijo. Zveri ne odvrneta ne ograja ne električni pastir, prav tako pa dvomijo, da bo take žalostne prizore preprečil odstrel zgolj enega volka.