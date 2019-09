Volkswagen in Audi sklenila poravnavo z avstralskimi oškodovanci

Oškodovani v skupinski tožbi podjetjema očitajo, da so bili njihovi avtomobili opremljeni s sporno programsko opremo, ki je znižala škodljive izpuste v času uradnih testiranj, medtem ko so na cestah ta vozila izpuščala večje količine spornih izpuhov od dovoljenih. V Avstraliji so goljufijo odkrili pri približno 100 tisoč avtomobilih proizvajalcev Volkswagen in Audi, zato so se za pravne postopke odločili po zgledu uspešnih tožb v Združenih državah Amerike in Kanadi.

Izplačila oškodovanim bodo precej nižja, kot denimo dogovor, ki so ga dosegli v ZDA, ki je Volkswagen stal rekordnih 13,2 milijarde evrov. Do lanskega oktobra je Volkswagen plačal slabih 38 milijard evrov za kazni, poravnave in stroške odpoklica, nekateri odgovorni pa so končali v zaporu.

Skupina Volkswagen je tudi v postopku, ki ga je sprožila avstralska komisija za konkurenco in potrošnike. Odvetniki, ki zastopajo oškodovane, so povedali, da se za poravnavo lahko prijavijo vsi lastniki Volkswagnovih avtomobilov, ki so imeli 18. septembra 2015 v lasti avtomobil s sporno programsko opremo.