Volkswagen ukinja najbolj prodajan izdelek – klobasico s karijem

Najbolj prodajan izdelek nemškega avtomobilskega velikana Volkswagna ni golf, passat ali polo, pač pa klobasica s karijem. In zdaj dobroto, ki so jo sprva ponujali le delavcem v službenih jedilnicah, zadnje čase pa lansirali na police trgovin in jih letno prodali skoraj sedem milijonov, ukinjajo. Razlog je boj proti podnebnim spremembam, zaradi katerih s tovarniških jedilnikov črtajo vse mesne menije.