Neuradno: von der Leynova bo potrjena, ključni glasovi liberalcev in socialdemokratov

Neuradno je sicer v Bruslju slišati, da so ključni igralci dogovorjeni in da bo Nemka potrjena, saj nihče ne želi institucionalne krize, a jamstev ni. V nobeni skupini ni pričakovati povsem enotnega glasovanja za ali proti. Von der Leynova se lahko nadeja večinske podpore svoje politične družine, desnosredinske Evropske ljudske stranke. Levica in Zeleni bodo glasovali proti. Ključni pa bodo še neodločeni socialdemokrati in liberalci, ki od nje pričakujejo še vrsto zagotovil.

Kandidatka lahko računa tudi na glasove iz vrst zmernih evroskeptikov, skupine Evropskih konservativcev in reformistov, in skrajno desne skupine Identiteta in demokracija, ki se bodo o podpori odločili danes oziroma v torek.