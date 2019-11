Von der Leynova evropskim poslancem: Začnimo delati

V govoru, s katerim je v Strasbourgu predstavila svojo komisarsko ekipo in njene cilje, je novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kot rdečo nit večkrat uporabila citat nekdanjega češkega predsednika Vaclava Havla: "Delaj za nekaj, ker je dobro, ne zato, ker ima možnosti za uspeh."

"Mi smo pripravljeni, a predvsem Evropa je pripravljena. Moje sporočilo je preprosto: Začnimo delati,"je poudarila.

Svet po njenih besedah danes bolj kot kadarkoli potrebuje vodilno vlogo EU, kar je treba med drugim pokazati tudi Balkanu, s katerim unija deli skupno usodo. "Naša vrata ostajajo odprta," je von der Leynova sporočila tej regiji.

Med najpomembnejšimi nalogami nove komisije je posebej izpostavila varovanje podnebja. "To je eksistenčno vprašanje za Evropo in svet." Kot je dejala von der Leynova, vidimo Benetke pod vodo, portugalske gozdove v plamenih.

'Ni prihodnosti brez digitalizacije'

"Ne smemo izgubljati časa v boju proti podnebnim spremembam, hitreje ko se bo Evropa odzvala, bolje bo za naše državljane in gospodarstvo," je izpostavila in dodala, da potrebujemo zeleni dogovor za Evropo. Zelena tranzicija mora biti po njenih besedah vzdržna in pravična.