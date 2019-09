Von der Leynova je sporočila, da je znana nova komisarska ekipa

Ekipa komisarskih kandidatk in kandidatov, ki jo bo v torek predstavila von der Leynova, se bo morala še dokazati v Evropskem parlamentu. Zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta so načrtovana od 30. septembra do 8. oktobra. Evropski parlament naj bi o celotni novi komisiji glasoval na plenarnem zasedanju, ki bo od 21. do 24. oktobra.

Evropski parlament na glasovanju na plenarnem zasedanju ne more zavrniti posameznega kandidata, temveč le celotno ekipo. Šibke člene, ki bi lahko ogrozili pozitiven izid, se tako običajno zamenja pred glasovanjem.

Pred petimi leti izpita pred parlamentarnim odborom ni opravila zgolj slovenska komisarka kandidatka Alenka Bratušek, ki je nato sama odstopila od kandidature, slovenska vlada pa je predlagala novo kandidatko, Violeto Bulc.