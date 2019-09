Von der Leynova objavila seznam komisarskih kandidatov, resorji še niso znani

Von der Leynova je po nizu uradnih pogovorov s komisarskimi kandidati danes potrdila osnutek seznama, ki ga mora sedaj sprejeti Svet EU, torej članice Unije, nato pa bo seznam objavljen v Uradnem listu EU.

V torek opoldne namerava novoizvoljena predsednica javnost obvestiti o porazdelitvi resorjev in organizaciji dela v prihodnji komisiji, ki naj bi mandat začela z novembrom.

Cilj spolne uravnoteženosti dosežen

V novi ekipi je osem starih znancev. Avstrija, Bolgarija, Češka, Danska, Irska, Latvija, Nizozemska in Slovaška so namreč predlagale sedanje komisarje Johannesa Hahna, Marijo Gabriel, Vero Jourovo, Margrethe Vestager, Phila Hogana, Valdisa Dombrovskisa, Fransa Timmermansa in Maroša Šefčoviča.

Liberalka Vestagerjeva in socialdemokrat Timmermans naj bi poleg predsednice igrala osrednjo vlogo kot izvršna podpredsednika. Vestagerjeva naj bi bila pristojna za digitalne teme, Timmermans pa za podnebje.

Novoizvoljena predsednica je v bistvu dosegla cilj spolne uravnoteženosti, saj kaže, da bo v njeni predvidoma 27-članski ekipi trinajst žensk: poleg že omenjenih Gabrielove, Jourove in Vestagerjeve ter predsednice še Ciprčanka Stela Kiriakides, Estonka Kadri Simson, Finka Jutta Urpilainen, Francozinja Sylvie Goulard, Hrvatica Dubravka Šuica, Maltežanka Helena Dalli, Portugalka Elisa Ferreira, Romunka Rovana Plumb in Švedinja Ylva Johansson.

Preostali kandidati so Belgijec Didier Reynders, Grk Margaritis Schinas, Italijan Paolo Gentiloni, Litovec Virginijus Sinkievičius, Luksemburžan Nicolas Schmit, Madžar Laszlo Trocsanyi, Poljak Janusz Wojciechowski in Slovenec Janez Lenarčič.