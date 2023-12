Vonj, ki je prestrašil Ljubljano, je produkt eksperimenta Fakultete za farmacijo

Ljubljančane je prestrašil vonj po plinu, ki se je od središča mesta razširil vse do Viča. 13 gasilcev je skupaj z ekipami plinarne Ljubljana in Ekološkim laboratorijem po jaških in v notranjosti prostorov merilo koncentracijo plina, njegov izvor pa so nazadnje odkrili na Fakulteti za farmacijo. Pri eksperimentu naj bi prišlo do reakcije, pri kateri se je sprostil plin, ki pa v koncentracijah, ki so se sprostile v ozračje, ni nevaren in prav tako naj ne bi vplival na okolico.