Veliko prahu znova dvigujejo novi vozni redi avtobusov. Otroci ostajajo brez prevoza v šolo, ker avtobusi zaradi prezasedenosti sploh ne ustavljajo na postaji, na naslednjega pa je treba čakati uro ali pa ga preprosto ni. Za šolarji in njihovimi starši je precej stresen začetek šolskega leta z veliko zmede. Vzrok pa so spremenjene linije, ki jih pokriva avtobusni prevoznik Nomago. Nad novimi voznimi redi se pritožujejo tako v okolici Ljubljane kot tudi v Posavju, na Štajerskem in Dolenjskem. In kaj odgovarja Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, ki vozne rede sestavlja?