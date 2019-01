Voznica avtobusa rešila bosonogega malčka, ki je taval ob cesti

Še ne leto dni star dojenček je imel na sebi le plenico in otroški pajac z dolgimi rokavi, njegove noge pa so bile gole in bose. Otrok je povsem sam tekel po nadvozu, tik ob cesti. Zgodba bi se lahko kaj hitro končala zelo tragično. A se ni – po zaslugi voznice Irene Ivic iz Milwaukeeja v ameriški zvezni državi Winsconsin. Med vožnjo je namreč videla, da otrok brez spremstva teče ob cesti, zato je takoj ustavila avtobus in stekla proti njemu, da bi ga rešila.

Celotno dogajanje, ki se je odvijalo 22. decembra, so posnele kamere, ki so nameščene na avtobusu. Na delčku posnetka lahko slišimo, kako je dogodek voznico pretresel. "Tresem se," je dejala, ko je z otrokom v naročju sedla za volan avtobusa in poklicala policijo. Premraženemu malčku je na pomoč priskočila tudi potnica, ki je slekla svojo jakno in z njo ogrnila otroka. Na kraj so kmalu prispeli policisti in gasilci, ki so prevzeli prestrašenega in premraženega otroka.

Preiskava je pokazala, da je otroka na prostem pustila mama, ki naj bi trpela zaradi duševne stiske. Voznico avtobusa so za njeno junaško potezo odlikovali.