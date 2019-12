Voznik, ki je pri Novski zapeljal v skupino ljudi, vozil utrujen in pod vplivom zdravil

7. junija letos je 60-letni voznik tovornjaka z 89 kilometri na uro zapeljal na počivališče Novska sever na avtocesti Zagreb–Lipovac proti Zagrebu. Sprva je trčil v tovorno vozilo, nato pa na parkirišču naletel na 26-letno in 28-letno peško - slednja je kasneje v bolnišnici zaradi hudih poškodb umrla. Zatem je tovornjak zapeljal še v skupino šolarjev, ki so sestopali iz avtobusa. Dve 14-letnici sta zaradi poškodb umrli na kraju nesreče. Za tem je poškodoval še tri vozila, preden se je končno ustavil na travniku.

60-letnik je trdil, da so mu odpovedale zavore, a je preiskava kasneje pokazala, da so tempomat, zavore in volan delovali brezhibno, so pa odkrili težave na zavorah polprikolice. Kljub temu, ugotavljajo, bi voznik lahko nesrečo preprečil, če bi povlekel ročico trajnostne zavore in s tem upočasnil vozilo s 25-tonsko polprikolico.