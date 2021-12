Voznik kombija z migranti bežal pred policisti in trčil v semafor

Sirene in utripajoče luči reševalnih vozil, policije ter gasilcev, to so bili nedeljski prizori v prestolnici. V kombiju, ki ga je vozil kosovski tihotapec ljudi, je bilo šest nezakonitih migrantov, šest turških državljanov, ki so svojo pot proti boljšemu življenju žalostno zaključili s trčenjem v središču Ljubljane. 22-letni fant je v nesreči izgubil življenje. Kaj vse se je pred trkom dogajalo in kako se je njihova pot končala?