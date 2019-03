Voznik pred ugrabitvijo otrok prijateljem poslal video: 'Ne prihajajte več v Evropo'

Tožilec je pojasnil tudi, da je bila policija o dogodku obveščena včeraj ob 11.50. Eden od otrok, ki je bil na avtobusu, je staršem sporočil: "Ugrabil nas je na avtobusu." Starši so o tem takoj obvestili policijo, ta pa je po radijski zvezi obvestila vse policijske patrulje v bližini, dve sta skušali vozilo ustaviti, a se je avtobus vanju zaletel. Tri druga policijska vozila so nato uspela voznika ustaviti.

Oblastem je povedal, da je nameraval v kraj Linate v predmestju Milana, kjer je želel izvesti "demonstracijsko gesto, o kateri bi govoril ves svet", je še dejal tožilec, piše Milano Today. Voznik se sooča z obtožbami o ugrabitvi in poskusu uboja z oteževalnimi okoliščinami terorizma. "Gre za osamljenega storilca, brez povezav z IS," so poudarili na tožilstvu.

Italijanski tožilec Alberto Nobili je dejal, da je voznik šolskega avtobusa, ki je v sredo na severu Italije zažgal avtobus, dejanje načrtoval. Dejal je, da je sicer deloval sam in da je "bil razdražen zaradi migracijske situacije". Nobili je pojasnil tudi, da naj bi 47-letni Ousseynou Sy posnel video in ga poslal svojim prijateljem v Senegalu. V videu naj bi dejal: "Afrika vstani: ne prihajajte več v Evropo".

Dva policista sta se odpravila do voznikovega okna in ga skušala prepričati, naj izpusti otroke, a je ta v rokah že držal vžigalnik in dejal, da bo, če bodo streljali, vse zgorelo. Medtem so štirje policisti s pomočjo otrok na silo odprli zadnja vrata avtobusa in tako rešili ujete otroke. A medtem ko so reševali otroke, je avtobus, ki se je počasi pomikal naprej, že zajel ogenj. Voznik, ki je grozil s samomorom, je pri tem utrpel opekline roke. Dejal je, da je to "naredil za mrtve v Sredozemlju". Moškemu grozi obtožnica zaradi ugrabitve in poskusa množičnega umora.

Avtobus je zgorel, k sreči pa je 51 otrok, starih okoli 12 let, ki jih je voznik vzel za talce, incident preživelo brez hujših poškodb. Kljub temu pa so jih zaradi lažjih poškodb – odrgnin in vdihavanja dima – 23 odpeljali v bolnišnico.

Kaj se je zgodilo?

Incident se je zgodil na avtocesti v predmestju Milana. Učenci so starše obvestili, da jih voznik iz telovadnice do šole vozi po drugi poti od običajne in da jim je zagrozil, da jih ne bo pustil ven iz avtobusa. Nato je začel avtobus škropiti z bencinom ter dejal: "Nihče ne bo prišel od tukaj živ." Zaplenil jim je mobilne telefone, učiteljema in pomočniku, ki so spremljali otroke, pa je naročil, naj otrokom zvežejo zapestja.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je izjavil, da je imel voznik policijsko kartoteko zaradi vožnje pod vplivom alkohola in spolnega napada. Leta 2007 so mu zaradi vožnje pod vplivom alkohola začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Leta 2011 pa je bil obsojen zaradi spolnega nadlegovanja mladoletnice, obsodba – pogojna zaporna kazen enega leta – je lani postala pravnomočna.

Podjetje: Nismo vedeli o njegovih preteklih prekrških

Iz podjetja Autoguidovie, v katerem je bil zaposlen 17 let, nazadnje kot voznik, so dejali, da za njegove pretekle prekrške niso vedeli."Nikoli nismo prejeli nobenih pritožb," so poudarili, prav tako pa med preverjanji voznikov pri njem nikoli niso naleteli na nepravilnosti.

Ousseynou Sy se je rodil v Franciji senegalskim staršem, italijanski državljan pa je postal leta 2004, ko se je poročil z Italijanko, s katero ima dva otroka in od katere se je pred približno 10 leti ločil.