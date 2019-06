Voznik tovornjaka vozil v hudih bolečinah, delodajalec ni držal obljube

Filipović je naslednjega jutra, še vedno pod močnim delovanjem blokade, nadaljeval vožnjo proti Zagrebu. Noč je prespal v kabini vozila na ozkem ležišču. Policija je ugotovila, da je Filipović uro pred nesrečo klical svojega delodajalca. To je storil tudi pet minut po tragičnem dogodku , okrog 9.30 ure zjutraj. Vsebina njunih pogovorov še ni znana, a hrvaški mediji ugibajo, ali je morda Filipović svojemu šefu tožil zaradi bolečin.

Na predvečer nesreče je pri Županji na poziv voznika Ivana Filipovića interveniral zdravnik nujne medicinske pomoči. 60-letni Filipović mu je potožil zaradi bolečin v hrbtu in v nogah. Zdravnik mu je dal blokad, potem ko mu je voznik obljubil, da ne bo nadaljeval vožnje. Filipović je nato poklical svojega delodajalca Miroslava Pejića , ki mu je obljubil, da bo poslal nadomestnega voznika. A tega ni storil.

Kot kaže direktor podjetja ni izpolnil obljube, ki jo je dal delavcu, zato je moral voznik tovornjaka znova na cesto, kljub slabemu zdravstvenemu stanju in pod vplivom zdravil. Kot piše Jutarnji list, je le dva tedna pred nesrečo, 17. maja, Filipović nenadzorovano zavil na odstavni pas ter trčil v vozilo HAC (Hrvatske autoceste) in tovornjak. Takrat jo je odnesel le s prijavo prekrška.

"Tukaj je situacija popolnoma jasna. Voznik bi zaradi akutnih bolečin moral biti na bolniški in nikakor ne za volanom,"je za Jutranji list povedala specialistka medicine dela Azra Huršidić-Radulović, ki poudarja, da se je potrebno vprašati, zakaj voznik ni bil na bolniški in kdo bi mogel za to odgovarjati.

Vozniki na meji vzdržljivosti

Predsednik sindikata hrvaških voznikov Miljenko Gočin je medtem poudaril, da vozniki podjetja Marin Promet niso bili člani sindikata. "Hrvaški trenutno primanjkuje 5000 voznikov. Na slabe delovne pogoje opozarjamo že 10 let, vendar se ni premaknilo nič," je ogorčen Gočin. "Čeprav primanjkuje voznikov, se posli opravljajo v enakem obsegu, vozniki pa vozijo na meji vzdržljivosti. Ne gredo na bolniško, ne gredo na dopust, ker so plačani po učinku."