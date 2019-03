Voznik zažgal šolski avtobus z 51 otroki

V bližini Milana se je odvijala prava drama. Voznik šolskega avtobusa je na vozilu najprej zadrževal 51 otrok, ki jih je prevažal, pred tem jim je tudi vzel mobilne telefone. Nato pa je vozilo še zažgal. Tragedijo so preprečili karabinjeri, ki so na srečo v pravem trenutku prispeli na kraj dogajanja.

Napad se je zgodil v predmestju Milana San Donato Milanese. Voznik, italijanski državljan po rodu iz Senegala, je ustavil avtobus ter napadel učence. Po poročanjuLa Repubblicejih je zvezal in jim grozil, da ne bi uspeli poklicati pomoči, jim je tudi vzel mobilne telefone. Na srečo so otroci še pravi čas obvestili starše, da jih voznik pelje po drugi poti kot ponavadi in da jim grozi, je poročala italijanska radiotelevizijaRAI. Karabinjeri so vozilo izsledili, takrat pa se je prava drama šele začela. Moški zagrozil s samomorom in avtobus zažgal, poroča STA.

Na srečo so karabinjeri tragedijo preprečili in še pravi čas na varno spravili vse otroke. Na družbenih omrežjih so se že pojavili posnetki, kako najstniki ob robu hitre ceste bežijo na varno.

Z avtobusom sta potovala dva razreda dijakov drugega letnika, starih 15 let. La Repubblica je objavila njihova pričevanja. "Kričal je: Nihče ne bo prišel živ od tu. Ustavili bomo umiranje v Sredozemlju." Dogodek so vsi preživeli brez večjih poškodb. "Zgodil se je čudež. Karabinjeri so opravili izjemno delo, ko so ustavili napadalca in rešili otroke," je po dogodku, ki je pretresel Italijo, dejal vodja milanskega tožilstva Francesco Greco. V bolnišnico so sprejeli 23 lažje poškodovanih oseb, in sicer zaradi odrgnin in vdihavanja dima.

