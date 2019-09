Vozniki, ki kadijo v prisotnosti otrok, močno ogrožajo njihovo zdravje

Kajenje je vedno odločitev posameznika. Ob kadilcih pa velikokrat dim vdihavajo tudi otroci, ki se za to niso prostovoljno odločili. Otroci, ki so deležni pasivnega kajenja, imajo lahko hude težave, saj se jim pljuča razvijajo počasneje, pogosteje pa lahko zbolijo za pljučnico. In prav zato zakon prepoveduje kajenje v avtomobilu, ko je v njem otrok, a mnogi starši to še vedno počnejo.