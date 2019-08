'Vozniki ne bodo ustavljali, da bi žensko v burki spravili iz vozila'

V skladu z zakonom je z današnjim dnem začela veljati prepoved nošenja oblačil in pokrival, ki zakrivajo obraz, v javnih poslopjih in javnem prevozu. Prepoved velja za muslimanski oblačili burko in nikab, pa tudi kapuce in čelade, ki prekrivajo obraz. Kršitelje zakonodaje pa v primeru, če "prepovedanega" pokrivala ne odstranijo, čaka denarna kazen v višini od 150 do 415 evrov.