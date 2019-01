Vozniki zaradi snežnega meteža noč preživeli na avtocesti, do torka nova pošiljka snega

Snežni kaos v Avstriji, na jugu Nemčije in v Švici se nadaljuje. Razmere se nekoliko umirjajo, a naj bi šlo le za začasen predah. Na avtocesti južno od Münchna so morali številni preteklo noč sredi meteža preživeti v vozilih, na Tirolskem ostaja v veljavi opozorilo, da se ljudje čim manj zadržujejo na prostem.

Na Bavarskem so bile razmere zaradi sneženja preteklo noč zelo dramatične. Blizu kraja Chiemsee na avtocesti med Salzburgom in Münchnom je zaradi nasedlih tovornjakov in avtomobilov ponoči promet popolnoma obstal, vozniki pa so morali na rešitev več ur čakati v svojih vozilih. Na pomoč so jim s toplimi napitki priskočili sodelavci Rdečega križa. Promet je stekel šele v jutranjih urah, je sporočila nemška policija.

Kaos zaradi obilice snega in podrtih dreves vlada tudi drugod na bavarskih cestah in drugih prometnih povezavah, reševalne ekipe so na delu ves čas. Še vedno pa ni jasno, kdaj bo na vzhodu in jugu te nemške zvezne dežele znova stekel železniški promet. Na letališču v Münchnu so danes zaradi vremena odpovedali približno 90 letov, v Frankfurtu 120. Blizu Münchna je medtem pod drevesom, ki je klonilo pod težo snega, v četrtek popoldne umrl devetletni deček. Mimoidoči so ga našli šele po 40 minutah, kljub oživljanju mu reševalci niso mogli več pomagati. Devetletnik je zadnja smrtna žrtev tokratne snežne ujme, ki je najhujša v zadnjih 20 letih. V Avstriji je od preteklega konca tedna umrlo najmanj osem ljudi.

Snežni plaz zasul hotel, trije poškodovani V Švici je v četrtek popoldne, kot smo že poročali včeraj, na hotelsko restavracijo na gorskem prelazu Schwägalp na višini 1300 metrov zdrsnil kakih 300 metrov širok snežni plaz, pri čemer so bili lažje poškodovani trije ljudje. Reševalci so v gmoti snega iskali morebitne pogrešane, a so morali pozno zvečer zaradi vnovičnega močnega sneženja iskanje prekiniti, je sporočila švicarska policija.

Reševalci v Avstriji si medtem že dneve ne morejo oddahniti. V Innsbrucku na Tirolskem so v četrtek zvečer za približno 80 hiš izdali posebno opozorilo, kar pomeni, da morajo prebivalci zapreti okna in se čim manj gibati na prostem. Tudi na Solnograškem ostaja napeto. Poleg gasilcev in vojakov danes tudi 12 helikopterjev sodeluje pri odstranjevanju snega z dreves in električnih napeljav, reševalci so morali pomagati tudi deskarju, ki ga je zasulo. Na prizadetih goratih območjih so snežne verige, freze in lopate razprodane.

Sneženje naj bi v Avstriji čez dan ponehalo A za danes si pri sosedih obetajo vsaj malce predaha, saj naj bi se sneženje, ki se je že nekoliko umirilo, ustavilo. V Gornji Avstriji zato vnovič načrtujejo polete helikopterjev, ki bi lahko sprožili plazove in se lotili iskanja pogrešanih. A v tej avstrijski deželi tudi danes ostaja zaprtih 26 šol, šolarji bodo morda tudi v ponedeljek ostali doma. Občutno manj danes sneži tudi na severnem Štajerskem, kjer zato prav tako načrtujejo polete helikopterjev, ki bodo med drugim s pomočjo oskrbeli tiste, ki so zaradi snega odrezani od sveta. Nekateri kraji na Štajerskem, kot na primer Altausee, so namreč popolnoma zasuti. Ob manjši obilici snega so v večjem delu Alp v Avstriji in Nemčiji danes znižali stopnjo nevarnosti plazov. V Avstriji je še v četrtek vladala najvišja, peta stopnja nevarnosti plazov, danes so jo večinoma znižali na četrto. V večjem delu bavarskih gora so stopnjo nevarnosti plazov znižali s četrte na tretjo.

