Vožnja z avtobusom dovoljena le dopoldan? Starostniki predlogu nasprotujejo

Kako poskrbeti, da se starostniki ne bi okužilli na avtobusu? S tem se namreč ukvarja infrastrukturno ministrstvo, ki predlaga, da bi bili avtobusi in vlaki dopoldan rezervirani le za ranljivejše skupine. A kako bodo potem v šole in na predavanja, če ta seveda sploh bodo, hodili šolarji, dijaki in študentje, kako bodo v službe hodili zaposleni? Proti takšnemu predlogu, da bi se na javnem prevozu lahko vozili le dopoldan, so tudi starejši sami, saj pravijo, da si ne želijo, da bi se diskriminiralo druge tako, kot se je njih pri obiskovanju trgovin v času epidemije.