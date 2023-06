50 odtenkov fasade: regulacija, priporočila, barvna lestvica ...

Bi vas motilo, če bi vaš sosed svojo fasado pobarval živo rumeno ali pa morda signalno rdeče? Takšne barve zagotovo privabljajo pozornost mimoidočih, prav tako gre za osebno odločitev posameznika. A ne glede na želje nekoga lahko tako vpadljive barve negativno vplivajo ne le na ljudi, ampak tudi na naravo, so enotni arhitekti. Mnenja so različna, meja svobodne odločitve pa tanka. Arhitekti se zato strinjajo, da je regulacija potrebna, a bi lahko imela stroga pravila pri ljudeh popolnoma nasproten učinek. Nekatere občine so se za sprejemljivo barvno lestvico fasad tako odločile že pred leti, ministrstvo za naravne vire in prostor pa zdaj pripravlja še enotna priporočila za vso Slovenijo.