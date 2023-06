Vplivneži bodo odslej pod drobnogledom inšpektorjev

Lani je 30 tisoč Slovenk in Slovencev delalo in služilo prek spletnih platform ali mobilnih aplikacij. Z drugimi besedami je 30 tisoč ljudi ponujalo svoje storitve, opravljalo prevoz ljudi, hrane ali blaga ter prodajalo svoje izdelke ali oddajalo nastanitve. Tisti, ki svoj denar služijo s promocijami in objavami na družbenih omrežjih, pa bodo po novem bolj pod drobnogledom inšpektorjev. Če tisti najboljši vplivneži za objavo računajo od 200 do tisoč evrov, bo moralo biti takšno služenje denarja kmalu veliko bolj transparentno, predvsem pa bodo morali za to plačevati davek. Obeta pa se tudi zaščita otrok, ki se znajdejo v plačljivih objavah svojih staršev.

Zmagovalki šova MasterChef Slovenija Sari Rutar na Instagram profilu sledi skoraj 40 tisoč ljudi. Čeprav to ni njena primarna dejavnost, je namreč kulinarična mojstrica, sama pravi, da je služenje na omenjeni platformi zanjo lep dodatek. "Ta dodatek je kar visok," pove kulinarična mojstrica in vplivnica, ki brez zadržkov spregovori tudi o dobičku: "Od dva in pol, tri na mesec in več se lahko zasluži od Instagrama, odvisno od tega, koliko se za to zavzameš in koliko imaš sodelovanj." Prilivi na bančne račune se bodo morda za marsikaterega vplivneža ustavili, saj se na ravni Evropske unije obeta nova zakonodaja, ki bo urejala prav področje vplivništva.

icon-expand Vplivnica FOTO: Shutterstock

Kot izpostavlja glavna tržna inšpektorica Andreja But, morajo vplivneži pri svojem delovanju upoštevati predvsem to, da so za svojo dejavnost ustrezno registrirani, da imajo urejen status kot samostojni podjetniki oziroma kot d.o.o-ji. Spoštovati morajo določbe zakona o varstvu potrošnikov, ki določajo pravila oglaševanja. A kako bodo inšpektorji pravzaprav iskali prekrškarje? "Preko njihovega oglaševanja oziroma na osnovi informacij, ki jih sami dajo, bomo do informacij prihajali preko prijav, medijev ali socialnih omrežij," pove Butova.