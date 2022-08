Eni redkih, ki se jim ob intenzivni suši in izredno visokih temperaturah smeji, so solinarji. Po nekaj slabih sezonah se jim prav zaradi izrednih razmer letos obeta zares dobra letina. Soli je največ prav ob dolgotrajnem pomanjkanju padavin in visokih temperaturah. Do zdaj so je nabrali že slabih 1500 ton, s čimer so že izenačili lanski izkupiček. Idealni pogoji so po več letih omogočili tudi ponovno pridelavo prav posebne soli.