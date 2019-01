Sneg pobelil tudi Libanon, Evropa se pripravlja na novo pošiljko snega

In medtem ko je severna stran Alp prekrita z debelo snežno odejo, predvsem zaradi hladnih tokov, ki prihajajo z Arktičnega območja, za južne predele Alp v bližnji prihodnosti še ne napovedujejo snega.

Pri nas medtem ostaja suho in razmeroma toplo vreme, nekaj centimetrov snega lahko najdemo zgolj v Alpah. In zakaj takšna razlika med severno in južno stranjo Alp? Glavni razlog je postavitev baričnih tvorb, to so cikloni in anticikloni, ki nad širšim območjem vzhodnih Alp omogočajo in vzdržujejo severni zračni tok tako pri tleh kot v nekoliko višjih plasteh atmosfere, piše Neurje.si.