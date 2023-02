Vremenske razmere na Hrvaškem ohromile del države

Na Hrvaškem so razmere vse prej kot običajne. Močno sneženje in sunki vetra, ki so dosegali hitrost tudi do 168 kilometrov na uro, so popolnoma ohromili vse ceste iz Dalmacije proti notranjosti države in obratno. Posledično je več kot 500 ljudi noč preživelo na avtocestnih počivališčih, tiste, ki pa so ostali ujeti v svojih vozilih, so rešili delavci cestnih in reševalnih služb ter jih začasno namestili v sprejemne centre, športne dvorane in vrtce. Ker je ponekod zapadlo tudi več kot pol metra snega, so reševalci na terenu posredovali tudi z motornimi sanmi.