Vremenske razmere v tujini: v Kanadi 50 stopinj Celzija, v Franciji snežaki iz toče

Lahko bi rekli, da je bil za nas junij pasje vroč. V resnici pa se nad sončnim vremenom in temperaturami rahlo nad 30 stopinj Celzija ne moremo pritoževati, saj so vremenske razmere v tujini še mnogo hujše. Denimo v Kanadi so namerili nov temperaturni rekord, slabih 50 stopinj Celzija. Nemške ulice so poplavljene zaradi hudega deževja, na jugovzhodu Francije pa je zapadlo toliko toče, da bi z njo lahko delali snežake.

icon-expand