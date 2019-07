Vrh EU nadaljuje iskanje kompromisa o vodilnih položajih

Voditelji članic EU bodo danes v Bruslju znova poskušali doseči kompromis o svežnju imenovanj na vodilne položaje v Uniji, potem ko so propadla maratonska prizadevanja, ki so trajala od nedelje popoldne do ponedeljka opoldne.

V Evropskem parlamentu, ki bo imel do izstopa Velike Britanije iz Unije 751 poslancev, jih bo osem iz Slovenije, pripadajo pa trem največjim političnim skupinam. V EPP so štirje, in sicer Romana Tomc in Milan Zver(oba SDS), Franc Bogovič (SLS) in Ljudmila Novak (NSi). V politični skupini socialdemokratov (S&D) sta poslanca Tanja Fajon in Milan Brglez (oba SD), pri liberalcih (RE) pa Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba LMŠ).

Pred parlamentom bodo danes potekale tudi demonstracije v podporo trem novoizvoljenim katalonskim evropskim poslancem, ki v Madridu niso mogli prevzeti mandatov, med njimi je tudi nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont. Eden od govornikov na demonstracijah bo tudi odhajajoči evropski poslanec iz Slovenije Ivo Vajgl.