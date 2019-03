Vrh EU o preložitvi brexita

Voditelji članic EU bodo v Bruslju razpravljali o preložitvi brexita. Britanska premierka Theresa May predlaga preložitev do 30. junija, kar sproža številna pravna in politična vprašanja za EU. Vprašanje trajanja preložitve je še odprto. Tusk poziva k potrpežljivosti in dobri volji na tej ključni točki.

Dokončne odločitve EU glede podaljšanja roka za brexit danes še ni pričakovati. FOTO: AP Britanska premierka Theresa May je dan pred vrhom v pismu predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku opredelila dve prošnji: naj sedemindvajseterica potrdi dogovor Združenega kraljestva in Evropske komisije iz Strasbourga o dodatnih zagotovilih glede spornega irskega varovala ter naj se brexit preloži do 30. junija. Tusk je sporočil, da je krajša preložitev mogoča, a da je pogoj zanjo pozitivno glasovanje o ločitvenem sporazumu v britanskem parlamentu. Dokončne odločitve danes ni pričakovati. Izredni vrh o brexitu naslednji teden za zdaj ni predviden. V primeru pozitivnega glasovanja v britanskem parlamentu prihodnji teden je mogoče odločitev o preložitvi sprejeti po pisnem postopku, je pojasnil Tusk. Ob odštevanju dni do načrtovanega brexita 29. marca obstajajo trije scenariji: brexit brez dogovora, krajša preložitev, ki se zdi najverjetnejša, ter daljša preložitev, ki je ni pričakovati. Daljša preložitev bi namreč terjala bistven nov element, na primer nov referendum o brexitu ali znatno spremembo britanskih stališč glede narave odnosa z EU po brexitu, kot je na primer odločitev, da ostane v carinski uniji oziroma notranjem trgu. Brexit bo zasenčil druge teme dvodnevnega vrha, ki se ga bo udeležil tudi slovenski premier Marjan Šarec. Med ostalimi temami bodo sicer v ospredju odnosi s Kitajsko.