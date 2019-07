Vrh EU o vodilnih položajih prekinili, dogovora še vedno ni

Zasedanje voditeljev EU, ki se je začelo s triinpolurno zamudo in je trajalo približno uro in pol, so okoli 23. ure prekinili. Po neuradnih navedbah so razpravljali le o metodologiji, ne o imenih.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je nato opravil dvostranske pogovore z vsemi voditelji. Nato so se sestali Tusk, nemška kanclerka Angela Merkel, francoski predsednik Emmanuel Macron, španski premier Pedro Sanchez in nizozemski premier Mark Rutte, poimenovani skupina iz Osake.

Zatem so se po neuradnih navedbah ponovno začeli dvostranski pogovori, ki še potekajo. Tusk naj bi se na primer pogovarjal s hrvaškim, irskim in latvijskim premierjem, Andrejem Plenkovićem,Leom VaradkarjeminKrišjanisom Karinšem, ki naj bi še nasprotovali temu, da šef komisije postane socialist Frans Timmermans.

Ob 7. uri naj bi se spet začelo zasedanje osemindvajseterice, a trenutno ni jasno, ali je dogovor na dosegu ali ne.