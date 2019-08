Forbes je objavil seznam najbolje plačanih športnic za leto 2019. V obzir so vzeli denarne nagrade s turnirjev, plače, bonuse, sponzorske pogodbe in zaslužke za nastope. Na lestvici vse do 12. mesta dominirajo teniške igralke. Že četrto leto zapored pa sam vrh lestvice zaseda Serena Williams, ki je v enem letu zaslužila dobrih 26 milijonov evrov.