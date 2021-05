Vrh pobude Brdo-Brioni: po treh urah sklenili dogovor

Po dveh odpovedih zaradi pandemije je na Brdu pri Kranju potekal vrh pobude Brdo-Brioni. Desetega srečanja so se udeležili voditelji vseh držav, vključenih v pobudo. Po treh urah pogajanj so predsedniki Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije in Albanije ter trije člani predsedstva Bosne in Hercegovine sprejeli skupno izjavo o nujnosti hitrejše širitve Evropske unije na celotno območje Zahodnega Balkana, in sicer na vse države hkrati. So pa – tudi zaradi zahtev srbskega predsednika, ki je srečanje predčasno zapustil – iz deklaracije črtali del o nespreminjanju meja.

