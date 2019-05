Vrh sveta terjal novi smrtni žrtvi

Oblasti v Nepalu in organizatorji odprav so potrdili novi smrtni žrtvi na Mount Everestu. Vzpon na vrh sveta je terjal življenji irskega in britanskega alpinista. S tem se je število žrtev med alpinisti na tej 8848 metrov visoki gori letos povzpelo na deset. Lani je na Everestu umrlo pet alpinistov.

44-letni BritanecRobin Fisherje priplezal do vrha, nato pa se zgrudil in umrl 150 metrov pod vrhom, je povedal Murari Sharma iz odprave Everest Parivar Expedition, ki je potrdil smrt plezalca. Kot poroča BBC, so z njegove odprave spročili, da so mu vodniki poskušali pomagati, a je kmalu potem, ko ga je obšla slabost umrl. Pri tem so dodali, da se je šerpa v njegovi odpravi prv tako počutil slabo, zato so ga pospremili v nižji bazni tabor.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Iz druge odprave pa so potrdili, da je v petek na tibetanski strani Everesta umrl irski alpinist. 56-letni Kevin Hynes,oče dveh otrok, je umrl v svojem šotoru na 7000 metrih nadmorske višine, po vrnitvi z vrha. Letošnje razmere slabše kot običajno Štirje indijski alpinisti ter po en alpinist iz ZDA, Avstrije in Nepala so v minulem tednu umrli na tej najvišji gori sveta. Pogrešajo še enega Irca, Seamusa Lawlessa, za katerega sumijo, da je prav tako mrtev. Ircu naj bi spodrsnilo in naj bi padel na neznanem območju blizu vrha.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke