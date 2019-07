Vrhovno sodišče potrdilo: Nizozemska delno odgovorna za srebreniški genocid

Če bi nizozemske sile možem zagotovile, da ostanejo znotraj zaščitenega območja, bi bilo zgolj deset odstotkov možnosti, da ne bi padli v roke Srbov, zato bi morala biti nizozemska država odgovorna samo za ta delež škode, ki so jo utrpeli svojci žrtev, je pojasnilo sodišče.

Sodišče je izjavilo, da nosi država 10-odstotno odgovornost – tolikšna je tudi verjetnost, da bi njeni vojaki lahko preprečili umore. Pritožbeno sodišče je sicer predhodno določilo 30-odstotno odgovornost, vendar je zdaj, kot kaže, odločitev vrhovnega sodišča to število močno zmanjšala.

Vrhovno sodišče na Nizozemskem je dokončno odločilo o tem, da je Nizozemska delno odgovorna za poboj več kot 8000 muslimanskih dečkov in mož, ki so ga julija 1995 v okolici Srebrenice izvedli bosanski Srbi pod vodstvom generala Ratka Mladića .

Srebreniški pokol so julija 1995 v okolici Srebrenice izvedli bosanski Srbi.

Spomnimo, med krutim dejanjem je Srebrenico, ki je leta 1993 postala zaščiteno območje Združenih narodov, varovalo 600 nizozemskih pripadnikov UNPROFOR-ja.

Leta 2002 so nizozemske oblasti objavile poročilo o vlogi nizozemskih modrih čelad pri genocidu, kar je povzročilo odstop nizozemske vlade in razpis predčasnih volitev.

Leta 2014 je nizozemsko sodišče v Haagu razsodilo, da je Nizozemska soodgovorna za smrt več kot 300 žrtev genocida v Srebrenici. Kot so sodniki zapisali v sodbi, je država odgovorna za trpljenje svojcev moških, ki so jih bosanski Srbi deportirali iz baze nizozemskega bataljona v vasi Potočari 13. julija 1995. Civilno tožbo so proti Nizozemski vložili svojci pobitih oz. matere Srebrenice, ki z njo niso bile povsem zadovoljne. V Srebrenici je bilo namreč pobitih več kot 8000 bosanskih muslimanov.