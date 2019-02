Vrhovno sodišče ZDA ustavilo izvajanje zakona proti splavu

Louisiana je sprejela zakon, po katerem lahko umetne prekinitve nosečnosti opravljajo le zdravniki, ki so zaposleni ali imajo dostop do dela v bolnišnicah. V ZDA se splavi opravljajo v posebnih klinikah in ne v običajnih bolnišnicah. Te klinike so neredko tarče napadov nasprotnikov splava in prizorišče njihovih protestov.

Louisiana ima le tri takšne klinike in nov zakon bi po mnenju zveznega sodnika na prvi stopnji praktično pomenil zaprtje dveh. V celotni državi pa naj bi ostala največ dva zdravnika, ki bi izpolnjevala merila po novem zakonu.

Prizivno sodišče v New Orleansu se s temi opozorili ni strinjalo in je menilo, naj se zdravniki pač bolj potrudijo, da dobijo dostop do bolnišnic.