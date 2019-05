Vrhovno sodišče znova odredilo aretacijo za opozicijskega voditelja

Maduro in Guaido trdita, da imata podporo oboroženih sil, v preteklih dneh pa sta v prestolnici uprizarjala tekmovalne spopade. Nekaj vojakov se je sicer postavilo na stran upornikov, velika večina pa je ostala zvesta režimu in je zatrla proteste.

V dveh dneh nasilja v torek in sredo so sicer po Venezueli skupaj umrli štirje ljudje, ranjenih pa jih je bilo več deset. Madurove varnostne sile so aretirale 150 ljudi. Lopez, ki je bil leta 2015 obsojen na 14 let zapora zaradi vzpodbujanja upora, se je zatekel k Špancem, k Brazilcem pa se je na veleposlaništvo zateklo okoli 25 vojakov, ki podpirajo Guaidoja.

V izjavi je špansko zunanje ministrstvo zapisalo, da gospod López nikakor ne bo prisiljen zapustiti stavbe veleposlaništva. Kot so še rakrili, so se López in njegova družina na veleposlaništvo zatekli zaradi varnosti, niso za zahtevali političnega azila.