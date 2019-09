Nedavni uspehi nogometne reprezentance in izjemni dosežki Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja na Vuelti so navdušili tudi Boštjana Cesarja, dolgoletnega kapetana in nogometaša z največ nastopi v zgodovini naše reprezentance. Uspehi svojih kolegov v ostalih panogah so navdušili tudi številne vrhunske športnike. Prav vsi pa bodo v prihodnjih dneh navijali za slovensko odbojkarsko reprezentanco.