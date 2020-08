Dvoboj legendarnega Zidana in Guardiole

V precej spremenjenem formatu in malce nenavadnih terminih bomo lahko kmalu spet spremljali Ligo prvakov. A kljub spremembam ne bo nič manj spektakularna. Začela se bo z zaostalimi povratnimi dvoboji osmine finala. Kar takoj nas čaka spektakel med Manchester Cityjem in Real Madridom. Angleži so prvo tekmo v španski prestolnici dobili, a Real je po ponovnem zagonu nogometa dobil prav vse tekme. Tudi zgodovina je na strani Zinedina Zidana.