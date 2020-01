Vrnitev naših vojakov v domovino sprožila mešane odzive

Številni so mnenja, da slovenska zastava namesto specialcev v Erbilu pomeni okrnjen ugled države in ranjen ponos vojakov - seveda ne po lastni krivdi. Žan Mahnič je dejal, da smo v zadnjih dneh spremljali predvolilni šov Karla Erjavca, ki je državo vzel za talko. Komentiral pa je tudi Erjavčevo in Cerarjevo neresnost, saj sta na sejo odbora za zunanje zadeve in obrambo prišla vsak s svojim stališčem.