Vroči dnevi tudi za naše kosmatince

V tej pasji vročini pa je nujno, da poskrbimo za živali. Tako rejne kot hišne ljubljenčke. Da imajo na voljo senco ali dobro prezračen hladen prostor, zadostno količino sveže vode, sprehode pa v tej vročini nujno omejite na zgodnje jutranje in večerne ure. Pri sprehodu s psom je najbolje, da upoštevate pravilo petih sekund. Če z boso nogo stopite na asfalt ali nanj položite roko in v tem položaju ne zdržite pet sekund, so tla vsekakor prevroča tudi za občutljive pasje tačke. Lahko pa mu privoščite mondeno osvežitev v slovenskem morju. V Luciji so namreč odprli prvo pasjo plažo, kjer kosmatince in njihove lastnike ne pričakajo le senčniki, ležalniki in ovire za agility za krajšanje časa, temveč tudi gostinska ponudba. Pasje pivo, brez alkohola seveda, in pasji sladoled.