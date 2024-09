Vroči in vlažni kraji ugodni za razvoj okužbe impetigo, ki straši starše

Številne starše so to poletje prestrašili drobni izpuščaji na koži otrok, ki so se v nekaj dneh razvili v večje gnojne tvorbe. Gre za bakterijsko okužbo impetigo, ki se najpogosteje pojavi pri predšolskih otrocih, ti pa jo lahko prenesejo tudi na starejše. Ugodni pogoji za razvoj okužbe so predvsem vroči in vlažni kraji, zato je tudi večina otrok impetigo dobila ravno med počitnicami na morju. Čeprav bolezen ni nevarna in do zapletov pride redko, je pomembno, da starši ukrepajo pravočasno.