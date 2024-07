'Vročina dela veliko škodo našemu poslu, delamo le po tri ure'

Zunaj je pekel – stavek, ki ga v teh dneh ne slišimo najpogosteje le pri nas, temveč povsod v osrednji in južni Evropi ter na Balkanu, kjer vročinski val poganja temperature do neznosnih 40 stopinj Celzija. Za vso Hrvaško, kjer se temperature vrtijo okoli 38 stopinj, so vremenoslovci prižgali rdeči alarm, temperatura v nekaterih mestih na obali pa se zaradi tropskih noči ne spusti pod 25 stopinj. Turistov in prebivalcev ne ohladi niti morje, ki je bilo zjutraj najhladnejše v Šibeniku, tam je imela voda že 25 stopinj. Kje pa so temperature že presegle 40 stopinj?