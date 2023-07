Za nami je vrhunec tretjega vročinskega vala, ko smo v Črnomlju in Krškem izmerili najvišjo temperaturo, in sicer 37 stopinj Celzija. Vremenoslovci in znanstveniki govorijo, da bo letošnje poletje znova eno najtoplejših v zgodovini in eno najhladnejših v prihodnjih letih. A če smo visoke temperature preživeli večinoma v senci oziroma v klimatiziranih prostorih, pa nas lahko skrbijo posledice. Tokrat ne le suša, ampak predvsem vročinske nevihte.