Vročinski val, po številnih državah pa boj z ognjem

Jug Evrope od Grčije do Španije se še vedno kuha v neznosni vročini s temperaturami nad 40 stopinj Celzija. V Grčiji se borijo z okoli 15 ogromnimi požari, ki se nezadržno širijo. Na pogorišču gozdov ob meji s Turčijo so gasilci odkrili 18 zoglenelih trupel, domnevno migrantov. Vrstijo se evakuacije več tisoč prebivalcev ogroženih vasi in mest. Napeto je tudi na območju Aten, kjer že gorijo številna predmestja. S požari se sicer borijo tudi v Turčiji in Romuniji, Italiji, Franciji in Španiji.