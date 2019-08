Vročinski val na Hrvaškem in v Srbiji dosegel vrhunec

V državi so ob 12. uri v več krajih namerili več kot 30 stopinj Celzija. Rekorder je Knin, kjer so opoldne namerili 36,6 stopinje, temperatura pa je tam ob 15. uri dosegla 40,2 stopinje Celzija, sledi Lastovo s 35,7 stopinje in Šibenik, kjer se je živo srebro povzpelo na 35,1 stopinje, poroča hrvaški portalIndex.

Zaradi vročinskega vala danes za večji del Hrvaške velja rdeči alarm. Vremenoslovci so napovedali sončno vreme z zelo visokimi temperaturami. V notranjosti države naj bi zapihal rahel veter, ob Jadranskem morju zmeren severozahodnik in zahodnik, na severu države pa jugozahodnik.

Vroče pa je tudi v Srbiji. V prestolnici Beograd so danes izmerili 35 stopinj Celzija, živo srebro pa bi se lahko še dvignilo. Prav tako so 35 stopinj izmerili še v krajih Valjevo in Ćuprija.

Med 32 in skoraj 35 stopinj Celzija so med drugim namerili še na Hvaru, v Pločah, Splitu, Dubrovniku, Makarski in Pulju.

Vročina naj bi se na Hrvaškem umirila v torek, ko naj bi državo dosegla hladnejša fronta, ki bi jo lahko pospremile tudi nevihte. Za jug Hrvaške sicer še vedno napovedujejo tudi do 36 stopinj Celzija.

Vroče tudi v Srbiji

Le za stopinjo nižjo temperaturo so med drugim izmerili v Novem Sadu in Zrenjaninu. Termometer pa je več kot 30 stopinj Celzija kazal še v številnih drugih srbskih krajih. Med drugim so v goratem Zlatiboru izmerili 30 stopinj Celzija.