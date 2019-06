V Franciji bi lahko presegli najvišje temperature v zgodovini meritev

Potem ko so v številnih evropskih državah – tudi v Sloveniji – včeraj namerili najvišje doslej zabeležene junijske temperature, se vročina v večjem delu stare celine še naprej stopnjuje. Vremenoslovci napovedujejo, da bi danes v Franciji lahko zabeležili še višje temperature kot včeraj, ko so zabeležili 41,9 stopinje Celzija oziroma rekordno temperaturo za junij. Danes pa bi lahko presegli celo absolutni rekord za Francijo iz leta 2003, ko se je živo srebro povzpelo na 44,1 stopinje Celzija. Takrat je zaradi težav, povezanih s hudo vročino, posredno ali neposredno umrlo 15.000 ljudi.

Da se zgodba ne bi ponovila, oblasti ljudi opozarjajo na ustrezno ravnanje ob vročinskem valu. Francoska vremenoslovska služba je izdala rdeče opozorilo za štiri regije na jugu države, za preostanek države pa velja oranžno opozorilo. V regijah Gard, Vaucluse, Herault in Bouches-du-Rhone bi se lahko živo srebro danes povzpenjalo med 42 in 45 stopinjami Celzija. Oblasti so zato uvedle restrikcije glede uporabe vode, zaprli pa so na stotine šol.

Zdravstvena ministrica Agnes Buzyn je dejala, da telefoni urgentnih služb v zadnjih dneh neprestano zvonijo zaradi različnih težav, povezanih z vročinskim valom. Zato je ljudi pozvala, naj se izogibajo "tveganega obnašanja", naj otrok nikakor ne puščajo v avtomobilih in naj se sredi dneva ne rekreirajo na prostem.