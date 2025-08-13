Svetli način
Vročinski val ruši rekorde, vročina usodna za najmanj pet ljudi

Dubrovnik, 13. 08. 2025 18.39 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Ekstremna vročina glede na meritve že podira temperaturne rekorde po vsej Evropi in na Balkanu. Med vročinskim valom, ki je bil usoden za najmanj pet ljudi, med njimi komaj štiriletni deček, se širijo požari, živo srebro pa je marsikje po Portugalskem in v Španiji preseglo 40 stopinj Celzija. Na Hrvaškem sta rekorderja Šibenik in Dubrovnik, kjer se temperature vrtijo okoli štiridesetice. Ker smo znova priča izrednemu poletju, se turisti vse bolj hladijo v skandinavskih državah. Čehi so denimo letos vroči in predragi Hrvaški obrnili hrbet in za svoje morje izbrali Baltik.

vročina vročinski val vreme temperature
