Vročinski val v Avstraliji ne pojenja: januar najbolj vroč v zgodovini

Zaradi vročine je v avstralskih rekah doslej poginilo več milijonov rib, ob presušenih virih vode pa so našli tudi številne poginule kenguruje in druge divje živali, kot so divji konji. V požarih jih je umrlo že več kot 90. Med najbolj ranljivimi pa so netopirji oziroma za Avstralijo značilna podvrsta leteče lisice.