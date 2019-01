V Avstraliji tako vroče, da netopirji 'padajo z neba'

V Avstraliji so se temperature marsikje približale 50 stopinjam Celzija. To pa ni nevarno le za ljudi, ampak tudi za živali. Poginilo je več milijonov rib, omagali so kenguruji, posebej hud udarec pa so doživeli netopirji oziroma leteče lisice. Že novembra je zaradi vročine poginil eden od treh, zdaj se zgodba ponavlja, postali pa so tudi nenavadno agresivni.

Avstralija je v primežu enega najhujših, če ne celo najhujšega vročinskega vala v zgodovini. FOTO: AP

V Avstraliji se soočajo z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini, živo srebro se je ponekod povzpelo skoraj do 50 stopinj Celzija. Zadnji štirje dnevi so po poročanju avstralskega meteorološkega urada med desetimi najtoplejšimi v zgodovini. Uradni rekord je sicer star že skoraj 60 let, "drži" ga pokrajina Oodnadatta v Južni Avstraliji, kjer so leta 1960 izmerili 50,7 stopinj Celzija. Tudi tokrat je omenjeno območje med tistimi z najvišjimi temperaturami, je pa ekstremna vročina zajela velik del notranjosti in vzhodne obale z največjimi mesti. V notranjosti zvezne države Victoria je v nekaterih mestih živo srebro doseglo 46 stopinj Celzija. Gasilci so imeli tu polne roke dela, saj je izbruhnilo več požarov. V Melbournu, kjer veter z morja prinaša vsaj nekaj olajšanja, so razmere za odtenek bolj človeške. Več kot 40 stopinj imajo tudi v Novem južnem Walesu s petmilijonskim Sydneyjem in prestolnico Canberro. Za oba so za danes napovedovali 41 stopinj, za petek jih celo 45. V Perthu na zahodni obali za zdaj še ni tako hudo, a naj bi se že v prihajajočih dneh to spremenilo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Nekaj januarskih temperaturnih rekordov je že padlo, preden bo tega konec, jih bo še veliko," je dejala Diana Eadiez meteorološkega urada. Dodala je, da bodo temperature od osem do 12 stopinj nad povprečjem, zaradi vse večje vlažnosti zraka pa bo tudi nevarnost vse večja. V Južni Avstraliji so zato že izdali rdeče opozorilo, tudi drugje pa ljudi opozarjajo, naj dovolj pijejo, preverjajo, ali je z ranljivimi prijatelji, družinskimi člani in sosedi vse v redu in naj otrok in ljubljenčkov nikar ne puščajo v avtomobilih. Priporočajo jim tudi, naj ostajajo v zaprtih in hlajenih prostorih.

Predstavnika letečih lisic, vrste velikega netopirja, ki živi v Avstraliji. FOTO: AP