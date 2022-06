Vročinski val zajel Evropo: v Italiji zaradi suše pozivajo k varčevanju z vodo

Slovencem so med turistično sezono zanimive mnoge evropske destinacije, kjer se že spopadajo z nadpovprečnimi vročinskimi valovi. V Španiji, denimo, se temperature čez dan gibljejo okrog 40 stopinj Celzija, peklensko vroče pa je tudi na Portugalskem in v Franciji. Ekstremno visoke temperature povzročaje preglavice tudi v Italiji, natančneje v regijah Piemont in Lombardija na severu, kjer se spopadajo z najhujšo sušo v zadnjih 70 letih. Več kot 100 mest v Padski dolini je bilo že pozvanih k varčevanju z vodo, tako za osebno kot kmetijsko rabo.