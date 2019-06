'Peklenski teden': v Franciji prve smrtne žrtve, zaradi vročine zapirajo šole

A peklenska vročina je že zahtevala prve smrtne žrtve. Iz Francije tako poročajo o smrti treh plavalcev, ki naj bi bili žrtve 'toplotnega šoka'. Gre za dva moška, stara 70 in 75 let, ter žensko v 62 letu starosti. Vsi trije naj bi doživeli srčni infarkt, po tem ko so iz vročine stopili v hladno vodo.

'Pekel' je tukaj: v Franciji zapirajo šole, izdan oranžni alarm

Vremenoslovci so na izrazito vročino opozarjali z besedami: "Pekel prihaja"- ta teden naj bi po vsej državi namreč zabeležili rekordno visoke temperature in najtoplejši junij v zgodovini. Izdan je bil oranžni alarm, drugi najvišji, oblasti so postavile začasne fontane s pitno vodo, javni bazeni bodo odprti vse do poznega večera, prebivalcem bodo delili brezplačno vodo. Zaradi visoke vlage v zraku naj bi bil občutek, pri sicer 40 stopinjah Celzija, kot da jih je 47, še pravijo vremenoslovci.

Zaradi izjemne vročine so tako po poročanju BBCv nekaterih regijah svoja vrata zaprle številne šole. Samo v regiji Essonne, južno od Pariza, so se oblasti odločile zapreti 50 šol, saj nimajo ustrezne klimatizacije prostorov.

Nekateri pa trenutni vročinski val že primerjajo s tistim leta 2003, ko so zabeležili kar 15.000 smrti zaradi visoke vročine.

'Kuhajo' se tudi v Španiji, kjer naj bi v petek temperature dosegle do 45 stopinj Celzija, vročinski val je zajel tudi Švico in Nemčijo, kjer bodo temperature prav tako dosegale do 40 stopinj Celzija.