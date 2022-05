Če ne spadate med deset odstotkov nesrečnežev s senenim nahodom, je pomlad čas, ko še posebej občudujemo in vonjamo naravo, ki brsti in cveti. Zagotovo pa je v tem času vreden ogleda vrt frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici, ki se bohoti v prečudovitih barvah in omamnem vonju burbonskih vrtnic. Vrt krasi kar 70 različnih vrst in ta goriška zbirka je druga največja v Evropi, takoj za Parizom.